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    Казахстанский теннисист вышел в полуфинал турнира в Австрии

    14 Июля 2023, 08:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев в дуэте с украинцем Денисом Молчановым выиграл четвертьфинальный матч в парном разряде на турнире в Зальцбурге (Австрия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой Sports.kz.

    В 1/4 финала Голубев и Молчанов сыграли с австрийцами Петером Гольдштейнером и Никласом Вальднером и уверенно победили их в двух сетах — 6:3, 6:3. В полуфинале соперниками казахстанца и украинца будут сербский теннисист Никола Чачич и румын Виктор Влад Корня.

    Ранее Андрей Голубев и Денис Молчанов победили австралийцев Кристофера Ромиоса и Джейсона Тейлора — 6:7, 7:6, 10:5. Призовой фонд «челленджера» в Зальцбурге составляет 145 000 евро.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Теннис
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