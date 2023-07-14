Казахстанский теннисист вышел в полуфинал турнира в Австрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев в дуэте с украинцем Денисом Молчановым выиграл четвертьфинальный матч в парном разряде на турнире в Зальцбурге (Австрия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой Sports.kz.

В 1/4 финала Голубев и Молчанов сыграли с австрийцами Петером Гольдштейнером и Никласом Вальднером и уверенно победили их в двух сетах — 6:3, 6:3. В полуфинале соперниками казахстанца и украинца будут сербский теннисист Никола Чачич и румын Виктор Влад Корня.

Ранее Андрей Голубев и Денис Молчанов победили австралийцев Кристофера Ромиоса и Джейсона Тейлора — 6:7, 7:6, 10:5. Призовой фонд «челленджера» в Зальцбурге составляет 145 000 евро.





