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    Казахстанский теннисист вышел в финал турнира в Италии

    27 Ноября 2022, 07:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (223-е место в рейтинге ATP) вышел в финал турнира в Андрии (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинале Кукушкин победил в двух сетах венгра Мартона Фучовича (98-е место) — 6:4, 6:4.

    В финале казахстанец сыграет со швейцарским теннисистом Леандро Риеди (197-е место), победившим украинца Виталия Сачко (323-е место) — 6:4, 6:3.

    Призовой фонд турнира в Андрии составляет 45 730 евро. Победитель получит 6 190 евро и 80 рейтинговых очков. Ранее, на пути к финалу, Михаил Кукушкин также победил чеха Давида Поляка (442-е место), бельгийца Майкла Гирца (264-е место) и австрийца Юрия Родионова (122-е место).


    Фото: sports.kz
    Спорт Теннис
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