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    Казахстанский теннисист сыграет в полуфинале парного турнира АТР в Бельгии

    22 Октября 2021, 09:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Александр Недовесов и его украинский напарник Денис Молчанов вышли в 1/2 финала турнира АТР категории 250 European Open в Антверпене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    В четвертьфинальном матче против Федерико Дельбониса из Аргентины и испанца Давида Веги Александр и Денис взяли первый сет со счетом 6:3.

    В начале второй партии Дельбонис обратился за помощью к медикам и, в итоге, принял решение отказаться от дальнейшей борьбы. Соперниками Недовесова и Молчанова в полуфинале станут вторые сеянные турнира - французы Николя Маю/Фабрис Мартан.

    Напомним, Александр Недовесов занимает 77 строчку в парном разряде рейтинга лучших игроков мира.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Бельгия Теннис
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