РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:32, 10 Апрель 2023 | GMT +6

    Казахстанский теннисист стартовал с победы на турнире в США

    None
    Photo: Sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (418-е место в рейтинге ATP) с уверенной победы начал выступление на турнире в Сарасоте (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом раунде квалификации Попко не оставил шансов американцу Исайе Строду (1045-е место) — 6:2, 6:2.

    За выход в основную сетку казахстанец поборется с победителем пары Закари Свайда (США, 228-е место) — Дональд Янг (США, 611-е место).

    Призовой фонд «челленджера» в Сарасоте составляет 160 000 долларов. Победитель заработает 21 650 долларов и получит 125 рейтинговых очков.

    Отметим, что Дмитрий Попко начал этот сезон лишь в конце марта — сразу на грунте.




    Теги:
    Спорт Теннис для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Перезагрузка тяжелой атлетики Казахстана. На помост Азиады выходят молодые спортсмены
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!