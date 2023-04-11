Казахстанский теннисист стартовал с победы на турнире в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (418-е место в рейтинге ATP) с уверенной победы начал выступление на турнире в Сарасоте (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом раунде квалификации Попко не оставил шансов американцу Исайе Строду (1045-е место) — 6:2, 6:2.

За выход в основную сетку казахстанец поборется с победителем пары Закари Свайда (США, 228-е место) — Дональд Янг (США, 611-е место).

Призовой фонд «челленджера» в Сарасоте составляет 160 000 долларов. Победитель заработает 21 650 долларов и получит 125 рейтинговых очков.

Отметим, что Дмитрий Попко начал этот сезон лишь в конце марта — сразу на грунте.





