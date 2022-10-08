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    22:21, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанский теннисист Скатов досрочно вышел в полуфинал турнира в Парме

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов провел матч третьего круга турнира одиночного разряда мужского «Челленджера» в Парме (Италия), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во встрече с венгерским теннисистом Мате Валкушем (281-я ракетка мира) казахстанец одержал победу в трех сетах со счетом 1:6, 7:5, 4:0. Во время третьего сета венгр отказался от продолжения встречи. Матч продлился два часа.

    Во время игры Скатов (209-я ракетка мира) не исполнил ни одной подачи навылет и не совершил ни одной двойной ошибки, а также выиграл восемь очков и семь геймов подряд.

    Встреча проходила на стадии четвертьфинала итальянского грунтового турнира.



    Фото: olympic.kz




    Теги:
    Спорт Теннис для mail.ru
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