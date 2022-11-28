Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 465.95 eur/kzt 485.43

    rub/kzt 7.72 cny/kzt 65.28
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанский теннисист проиграл в финале турнира в Италии

    28 Ноября 2022, 07:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (223-е место в рейтинге ATP) не смог выиграть турнир в Андрии (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финале он встретился со швейцарцем Леандро Риеди (197-е место) и проиграл ему в двух сетах — 6:7, 3:6. Таким образом, Кукушкин не сумел завоевать титул, но за участие в финале заработал 3 650 евро и получил 50 рейтинговых очков.

    Напомним, по ходу турнира Михаил обыграл чешского теннисиста Давида Поляка (442-е место) — 6:4, 6:4, бельгийца Майкла Гирца (264-е место) — 6:1, 6:3, австрийца Юрия Родионова (122-е место) — 6:0, 7:5 и венгра Мартона Фучовича (98-е место) — 6:4, 6:4.

    Фото: ktf.kz
    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанская конькобежка завоевала второе «золото» на юниорском этапе Кубка мира
    Бразилия — Швейцария, Португалия — Уругвай: где и когда смотреть матчи ЧМ-2022 по футболу
    Сколько медалей завоевал Казахстан на молодежном ЧМ-2022 по боксу
    Сборная Казахстана сыграет с Чили в квалификации Кубка Дэвиса 2023
    Популярное
    1 Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию
    2 В пяти областях Казахстана закрыли дороги из-за сильного мороза
    3 Авария на ТЭЦ в Экибастузе: Президент дал ряд поручений Правительству
    4 Авария на ТЭЦ в Экибастузе: выявлены 10 мест повреждений на теплосетях
    5 Жители Экибастуза остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ
    Новости партнеров