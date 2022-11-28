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Казахстанский теннисист проиграл в финале турнира в Италии

28 Ноября 2022, 07:45
Казахстанский теннисист проиграл в финале турнира в Италии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (223-е место в рейтинге ATP) не смог выиграть турнир в Андрии (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале он встретился со швейцарцем Леандро Риеди (197-е место) и проиграл ему в двух сетах — 6:7, 3:6. Таким образом, Кукушкин не сумел завоевать титул, но за участие в финале заработал 3 650 евро и получил 50 рейтинговых очков.

Напомним, по ходу турнира Михаил обыграл чешского теннисиста Давида Поляка (442-е место) — 6:4, 6:4, бельгийца Майкла Гирца (264-е место) — 6:1, 6:3, австрийца Юрия Родионова (122-е место) — 6:0, 7:5 и венгра Мартона Фучовича (98-е место) — 6:4, 6:4.

Фото: ktf.kz


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