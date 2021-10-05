Казахстанский теннисист проиграл в финале квалификации «Челленджера» в Барселоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев в рамках финала квалификации «Челленджера» в Барселоне встретился с представителем Испании Николасом Альвасом Вароной и уступил ему, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Спортсмен по сумме трех сетов уступил со счетом 6:3, 2:6, 1:6. Матч проходил на грунте и продлился 1 час 57 минут. Первый сет начался для казахстанского теннисиста с победы после двух брейк-поинтов, обеспечив комфортное преимущество. Во втором отрезке спортсмен имел шанс забрать чужую подачу в первом же гейме, ведя 40:15, однако упустил эту возможность. После этого Евсеев смог реализовать лишь одну свою подачу из четырех, позволив сопернику сравнять счет в матче. В последнем сете спортсмен взял лишь один гейм, отдав победу в игре испанцу.

В ходе матча теннисист выиграл девять геймов из 24, не совершив ни одной подачи навылет при трех двойных ошибках, а также реализовал три брейк-поинта.

Напомним, казахстанский теннисист Денис Евсеев занимает 387 место в рейтинге лучших игроков мира.

Фото: prosports.kz