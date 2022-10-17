Казахстанский теннисист проиграл на старте турнира в Бельгии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел дебютный матч турнира одиночного разряда в бельгийском Антверпене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисист из Казахстана встретился с нидерландским теннисистом Тимом Ван Рейтовеном и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 3:6, 6:7. Матч продлился один час и 30 минут.

Во время игры Евсеев исполнил три подачи навылет и не совершил ни одной двойной ошибки. Также казахстанский спортсмен выиграл четыре очка и один гейм подряд.

Казахстанский теннисист провел встречу на стадии полуфинала квалификационного раунда турнира в Антверпене.









Фото: sports.kz



