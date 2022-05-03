Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанский теннисист проиграл на старте парного турнира в Мадриде

    3 Мая 2022, 04:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев в паре с мексиканцем Сантьяго Гонсалесом проиграл матч 1/16 финала турнира в Мадриде в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    А. Голубев и С. Гонсалес встретились с дуэтом Симоне Болелли (Италия) / Иван Додиг (Хорватия) и уступили им в трех сетах — 3:6, 6:1, 8:10.

    Ранее также в парном разряде из борьбы выбыл казахстанец Александр Бублик, игравший в паре с грузинским теннисистом Николозом Басилашвили. В 1/16 финала они потерпели поражение от голландского теннисиста Уэса Колхофа и британца Нила Скупски — 5:7, 2:6.

    Победители парного турнира ATP в Мадриде заработают по 319 570 евро.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Испания Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Елена Рыбакина выступит на турнире в Берлине: где и когда смотреть матч
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге