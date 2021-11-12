Казахстанский теннисист пробился в полуфинал «Челленджера» в Словакии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов провел матч в рамках 1/4 финала парного разряда турнира серии «Челленджер» в Братиславе (Словакия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Спортсмен выступил в паре с украинцем Денисом Молчановым против представителя Испании Серхио Мартоса Гомеса и индийца Рамкумара Раманатана. Казахстанский теннисист проиграл по итогам двух сетов со счетом 6:4, 6:4. Игра состоялась на твердом покрытии и продлилась один час и девять минут. За это время казахстанский спортсмен выиграл 12 геймов из 20-ти, совершил три подачи навылет при одной двойной ошибке и реализовал два брейк-поинта.
После победы в матче, казахстанский теннисист встретится в полуфинале с представителями Индии Шрирамбалая Нараянасвами и Дивижа Шарана.
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