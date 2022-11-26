Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 465.95 eur/kzt 485.43

    rub/kzt 7.72 cny/kzt 65.28
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанский теннисист обыграл победителя Almaty Challenger 2018

    26 Ноября 2022, 17:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Михаил Кукушкин (223 место в рейтинге АТР) в четвертьфинале турнира серии «Челленджер» в Андрие одолел 122 ракетку мира из Австрии Юрия Родионова со счетом 6:0, 7:5, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Федерации тенниса РК.

    Игра продлилась 1 час и 30 минут. В активе казахстанца один эйс и четыре реализованных брейк-пойнта. Счет в личных встречах оппонентов стал 1:1.

    В 2018 году австриец выиграл «Челленджер» в Алматы.

    В полуфинале Михаилу Кукушкину предстоит сыграть с первой ракеткой соревнования - венгром Мартоном Фучовичем (98 место в АТР).

    Ранее сообщалось, что Михаил Кукушкин в матче второго круга уверенно обыграл бельгийца Микаэля Гритца (264 место в АТР) со счетом 6:1, 6:3. За час и 42 минуты игрового времени Михаил Кукушкин три раза подал навылет и реализовал четыре брейка.

    Фото: пресс-служба Федерации тенниса РК
    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Теннисист из Казахстана сотворил сенсацию и вышел в полуфинал турнира в Италии
    Казахстанец Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Италии
    Теннисист из РК Бейбит Жукаев не смог пробиться во второй круг «Челленджера» в Японии
    Теннисист из Казахстана Григорий Ломакин неудачно стартовал на турнире в Бразилии
    Популярное
    1 Международные инспекторы не выявили незаявленного вооружения в Атырауской области
    2 Самый большой флаг Казахстана раскрыли на церемонии посвящения в студенты в Астане
    3 Теннисист из Казахстана сотворил сенсацию и вышел в полуфинал турнира в Италии
    4 Боксер, рискуя жизнью, спас из огня своего соседа в Петропавловске
    5 Штормовое предупреждение объявили синоптики в 20 регионах Казахстана
    Новости партнеров