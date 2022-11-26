Казахстанский теннисист обыграл победителя Almaty Challenger 2018

26 Ноября 2022, 17:35

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Михаил Кукушкин (223 место в рейтинге АТР) в четвертьфинале турнира серии «Челленджер» в Андрие одолел 122 ракетку мира из Австрии Юрия Родионова со счетом 6:0, 7:5, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Федерации тенниса РК.

Игра продлилась 1 час и 30 минут. В активе казахстанца один эйс и четыре реализованных брейк-пойнта. Счет в личных встречах оппонентов стал 1:1.

В 2018 году австриец выиграл «Челленджер» в Алматы.

В полуфинале Михаилу Кукушкину предстоит сыграть с первой ракеткой соревнования - венгром Мартоном Фучовичем (98 место в АТР).

Ранее сообщалось, что Михаил Кукушкин в матче второго круга уверенно обыграл бельгийца Микаэля Гритца (264 место в АТР) со счетом 6:1, 6:3. За час и 42 минуты игрового времени Михаил Кукушкин три раза подал навылет и реализовал четыре брейка.

Фото: пресс-служба Федерации тенниса РК