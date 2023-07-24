Казахстанский теннисист обновил личный рекорд в рейтинге ATP

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтингов спортсменов в одиночном и парном разрядах, МИА «Казинформ» передает со ссылкой на Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохранил испанец Карлос Алькарас, второе место — у серба Новака Джоковича, замыкает топ-3 россиянин Даниил Медведев.

Сильнейший из представителей Казахстана Александр Бублик отыграл одну позицию и стал 26-м, повторив тем самым свой карьерный рекорд в рейтинге ATP. Тимофей Скатов потерял две строчки и теперь занимает 136-е место.

В парном разряде первую строчку делят Уэсли Колхоф из Нидерландов и британец Нил Скупски, третья позиция — у американца Остина Крайчека.

Казахстанский теннисист Александр Недовесов поднялся на восемь строк и стал 45-м — это наивысшая позиция в рейтинге парного разряда за его карьеру. Андрей Голубев остался 82-м.