Казахстанский теннисист неудачно стартовал на турнире в Малаге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко 28-го июня стартовал в одиночном разряде турнира в испанской Малаге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первой встрече турнира казахстанец сыграл против японского теннисиста Каити Утида и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 1:6, во встрече, которая продлилась 1 час и 5 минут.

Попко, который занимает 195-ю строчку в мировом рейтинге, за время матча совершил три двойные ошибки и исполнил девять подач навылет. Кроме того, казахстанец выиграл девять очков и три гейма подряд.

Данный матч проходил на стадии 1/16 финала турнира в испанском городе Малаге.