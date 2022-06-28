Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанский теннисист неудачно стартовал на турнире в Малаге

    28 Июня 2022, 23:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко 28-го июня стартовал в одиночном разряде турнира в испанской Малаге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первой встрече турнира казахстанец сыграл против японского теннисиста Каити Утида и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 1:6, во встрече, которая продлилась 1 час и 5 минут.

    Попко, который занимает 195-ю строчку в мировом рейтинге, за время матча совершил три двойные ошибки и исполнил девять подач навылет. Кроме того, казахстанец выиграл девять очков и три гейма подряд.

    Данный матч проходил на стадии 1/16 финала турнира в испанском городе Малаге.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Испания Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Елена Рыбакина выступит на турнире в Берлине: где и когда смотреть матч
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге