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    Казахстанский теннисист не смог выйти в полуфинал турнира в Португалии

    5 Августа 2023, 08:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев (340-е место в рейтинге ATP) проиграл французу Жюлю Мари (297-е место) в четвертьфинале «челленджера» в Порту (Португалия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Евсеев выиграл первый сет — 6:3, однако затем Мари смог забрать две партии — 7:6, 6:4. Таким образом, казахстанец завершил выступление на турнире.

    Призовой фонд турнира в Порту составляет 145 000 евро. Победитель заработает 19 650 евро, а также получит 125 рейтинговых очков.

    Ранее по ходу турнира Денис Евсеев победил португальца Жоау Домингеша (541-е место) — 6:2, 3:6, 6:3 — и американца Эмилио Наву (189-е место) — 3:6, 6:3, 7:5.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Теннис
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