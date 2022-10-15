Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанский теннисист Кукушкин с поражения стартовал на турнире в Стокгольме

    15 Октября 2022, 22:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин дебютировал в квалификации на турнире одиночного разряда в шведском Стокгольме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Кукушкин сыграл против швейцарского теннисиста Антуана Белье, который является 194-й ракеткой мира, и потерпел поражение в двух сетах со счетом 1:6, 6:7. Встреча продлилась один час и 27 минут.

    Во время матча Михаил не исполнил ни одной подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки, выиграл четыре очка и один гейм подряд.

    Матч проходил на стадии полуфинала квалификации турнира.

    Казахстанский теннисист на данный момент располагается на 225-й строчке рейтинга ATP.


    Фото: sports.kz
    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Юная казахстанская теннисистка выиграла первый титул во взрослом туре
    Казахстанский дзюдоист остался без медали турнира серии Grand Slam в Баку
    Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Первый международной чемпионат охотников с ловчими птицами проходит в Абайской области
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров