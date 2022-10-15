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Казахстанский теннисист Кукушкин с поражения стартовал на турнире в Стокгольме
15 Октября 2022, 22:52

Казахстанский теннисист Кукушкин с поражения стартовал на турнире в Стокгольме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин дебютировал в квалификации на турнире одиночного разряда в шведском Стокгольме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Кукушкин сыграл против швейцарского теннисиста Антуана Белье, который является 194-й ракеткой мира, и потерпел поражение в двух сетах со счетом 1:6, 6:7. Встреча продлилась один час и 27 минут.

Во время матча Михаил не исполнил ни одной подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки, выиграл четыре очка и один гейм подряд.

Матч проходил на стадии полуфинала квалификации турнира.

Казахстанский теннисист на данный момент располагается на 225-й строчке рейтинга ATP.


Фото: sports.kz
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