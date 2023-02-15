Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанский теннисист Карим Темирлан удерживает лидерство в азиатском рейтинге

    15 Февраля 2023, 22:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Азиатская теннисная федерация (ATF) и Tennis Europe обновили текущий рейтинг игроков до 14 и 16 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В европейском рейтинге игроков до 14 лет Ярослав Пшеничный закрепился на 64-й строчке, Михаил Мищенко занимает 114-ю позицию, а Роберт Каминский стал 139-м. У девочек Ева Корышева поднялась на 59-е место, Томирис Нуржан – 173-я, Еркежан Жанатаева – 183-я.

    В рейтинге ATF среди игроков до 16 лет Карим Темирлан продолжает удерживать лидерство. У девочек в ТОП-10 – сразу пять представительниц Казахстана: Сафина Сафиулина на втором месте, Ариана Гогулина – четвертая, Даная Амангажиева – седьмая, Полина Слепцова – восьмая, и Еркежан Жанатаева – девятая.


    Фото: drmichellecleere.com


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Молодежь Европа Теннис Азия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Гимнаст Нариман Курбанов выиграл этап Кубка мира в Дохе
    Лионелю Месси угрожает аргентинский наркокартель
    Казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев завоевал «серебро» турнира Grand Slam
    Названы лучшие боксеры Казахстана по итогам февраля
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров