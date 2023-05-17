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    Казахстанский теннисист Григорий Ломакин вышел в четвертьфинал турнира в Португалии

    17 Мая 2023, 01:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Григорий Ломакин провел первый матч на грунтовом турнире серии «Челленджер» парного разряда в Оэйраше и обыграл соперников в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Казахстанец в паре с хорватским спортсменом Звонимиром Бабичем сыграл с португальско-немецком дуэтом Гонсало Фалькан — Себастьян Фанзелов и одержал победу в трех сетах с общим счетом 7:5, 3:6, 10:5.

    Данная встреча проходила на стадии 1/8 финала португальского турнира.

    25-летний казахстанский теннисист на данный момент занимает 242-ю строчку рейтинга парного разряда АТР (Ассоциация теннисистов профессионалов).

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис
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