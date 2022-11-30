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    Казахстанский теннисист Евсеев вышел в 1/4 финала парного турнира в Португалии

    30 Ноября 2022, 02:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев сыграл в дебютном матче парного разряда турнира в португальской Майе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Евсеев в паре с украинским теннисистом Виталием Сачко провел игру против польско-австрийского дуэта Карол Држевицки — Максимилиан Нойхрист и одержал победу в трех сетах с одинаковым счетом 5:7, 7:6, 10:4. Встреча продлилась один час и 53 минуты.

    Во время матча Денис и Виталий исполнили шесть подач навылет и допустили четыре двойные ошибки. Кроме того, казахстанец и украинец выиграли девять очков и два гейма подряд.

    Встреча проходила на стадии 1/8 финала португальского турнира.


    Фото: sports.kz
    Спорт Теннис
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