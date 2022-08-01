Казахстанский теннисист Евсеев выиграл квалификацию турнира в Чехии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Денис Евсеев сыграл в финале квалификации одиночного разряда турнира «Челленджера» в чешском Либереце, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский теннисист встретился с представителем Германии Маттиасом Бахингером и одержал победу в трех сетах с общим счетом 1:6, 6:3, 7:5. Матч продлился один час и 48 минут.

Во время игры казахстанец исполнил четыре подачи навылет и совершил восемь двойных ошибок. Также Евсеев выиграл пять очков и семь геймов подряд.

Таким образом, Евсеев вышел в основную сетку турнира.

Денис на данный момент занимает 264-ю строчку рейтинга ATP.





Фото: sports.kz











