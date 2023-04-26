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    Казахстанский теннисист Евсеев проиграл в первом круге турнира в США

    26 Апреля 2023, 05:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч первого круга на грунтовом турнире одиночного разряда в американской Саванне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Евсеев провел встречу с местным спортсменом Мартином Даммом и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 1:6, 4:6. Матч продлился один час и семь минут.

    Во время игры Евсеев не исполнил ни одной подачи навылет и совершил две двойные ошибки. Также казахстанец выиграл шесть очков и три гейма подряд.

    Казахстанец на данный момент располагается на 281-й строчке мирового рейтинга ATP, а спортсмен из США занимает 420-ю позицию

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Теннис
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