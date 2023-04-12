Казахстанский теннисист Евсеев проиграл в первом круге турнира в Мексике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч первого круга на турнире одиночного разряда в мексиканском Леоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисист из Казахстана провел встречу со спортсменом из Зимбабве Бенджамином Локом и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 5:7, 5:7. Матч продлился один час и 52 минуты.

Во время игры Евсеев исполнил три подачи навылет и совершил шесть двойных ошибок. Также казахстанец выиграл четыре очка и два гейма подряд.

Отметим, что казахстанец на данный момент располагается на 286-й строчке мирового рейтинга ATP, а спортсмен из Зимбабве занимает 434-ю позицию.