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    Казахстанский теннисист Евсеев не сумел выйти в финал турнира в Польше

    18 Августа 2023, 21:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел полуфинальный матч на хардовом турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в польском Гродзиске-Мазовецком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Теннисист из Казахстана сыграл с ливанским спортсменом Бенджамином Хассаном и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 4:6. Матч продлился один час и 24 минуты.

    Во время игры казахстанец исполнил две подачи навылет и не совершил ни одной двойной ошибки. Также Евсеев выиграл семь очков и три гейма подряд.

    Евсеев на данный момент находится на 307-й строчке мирового рейтинга ATP, а спортсмен из Ливана занимает 244-ю позицию.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Теннис
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