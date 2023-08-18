Казахстанский теннисист Евсеев не сумел выйти в финал турнира в Польше

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел полуфинальный матч на хардовом турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в польском Гродзиске-Мазовецком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



Теннисист из Казахстана сыграл с ливанским спортсменом Бенджамином Хассаном и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 4:6. Матч продлился один час и 24 минуты.

Во время игры казахстанец исполнил две подачи навылет и не совершил ни одной двойной ошибки. Также Евсеев выиграл семь очков и три гейма подряд.

Евсеев на данный момент находится на 307-й строчке мирового рейтинга ATP, а спортсмен из Ливана занимает 244-ю позицию.





