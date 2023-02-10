Казахстанский теннисист Евсеев не смог выйти в третий круг турнира в Вильнюсе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев сыграл матч второго круга турнира одиночного разряда в Вильнюсе (Литва), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Денис Евсеев провел встречу с бельгийским спортсменом Йорисом Де Лоре и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 3:6, 4:6. Матч продлился всего лишь один час и девять минут.

Во время игры Евсеев исполнил две подачи навылет и совершил три двойные ошибки. Также казахстанский теннисист выиграл пять очков и два гейма подряд.

Отметим, что казахстанец является 329-й ракеткой мира, а бельгийский спортсмен располагается на 209-й позиции мирового рейтинга.

Фото: sports.kz