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    Казахстанский теннисист Евсеев не смог выйти в 1/4 турнира в Мексике

    8 Апреля 2023, 09:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев (302-е место в рейтинге ATP) проиграл в 1/8 финала «челленджера» в Сан-Луис-Потоси (Мексика), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Евсеев боролся за выход в четвертьфинал с немецким теннисистом Домиником Кёпфером (179-е место), но уступил ему в двух сетах — 3:6, 2:6.

    Ранее по ходу турнира Денис Евсеев победил мексиканца Алана Фьерроса (872-е место), представителя Северных Марианских островов Колина Синклера (418-е место) и доминиканца Ника Хардта (219-е место).

    Призовой фонд турнира в Сан-Луис-Потоси составляет 80 000 долларов. Победитель заработает 10 840 долларов и получит 75 рейтинговых очков.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Теннис
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