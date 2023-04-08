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Казахстанский теннисист Евсеев не смог выйти в 1/4 турнира в Мексике

Махаббат Сыздыкова
8 Апреля 2023, 09:58
Казахстанский теннисист Евсеев не смог выйти в 1/4 турнира в Мексике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев (302-е место в рейтинге ATP) проиграл в 1/8 финала «челленджера» в Сан-Луис-Потоси (Мексика), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Евсеев боролся за выход в четвертьфинал с немецким теннисистом Домиником Кёпфером (179-е место), но уступил ему в двух сетах — 3:6, 2:6.

Ранее по ходу турнира Денис Евсеев победил мексиканца Алана Фьерроса (872-е место), представителя Северных Марианских островов Колина Синклера (418-е место) и доминиканца Ника Хардта (219-е место).

Призовой фонд турнира в Сан-Луис-Потоси составляет 80 000 долларов. Победитель заработает 10 840 долларов и получит 75 рейтинговых очков.

Фото: sports.kz


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