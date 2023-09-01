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    Казахстанский теннисист Андрей Голубев успешно стартовал на US Open-2023

    1 Сентября 2023, 07:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев в дуэте с россиянином Романом Сафиуллиным с победы начал выступление на US Open-2023 в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом круге Голубев и Сафиуллин встретились с американцами Александром Ковачевичем и Николасом Морено де Альбораном и победили их в двух сетах – 6:4, 6:3.

    Следующими соперниками казахстано-российского дуэта будут Рохан Бопанна (Индия) и Мэттью Эбден (Австралия), которые на старте турнира обыграли австралийцев Кристофера О’Коннелла и Александра Вукича – 6:4, 6:2.

    Добавим, что в этом году призовой фонд Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде составляет 3 566 800 долларов. Победители заработают 700 000 долларов и получат по 2000 рейтинговых очков.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Спорт Теннис
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