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    Казахстанский теннисист Александр Недовесов вышел в полуфинал турнира в Лионе

    19 Мая 2022, 22:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Александр Недовесов в дуэте с пакистанцем Айсамом Куреши в четвертьфинале турнира серии АТР 250 в Лионе сумел переиграть бельгийцев Сандера Жиля и Йорана Влигена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Для победы затрачено полтора часа игрового времени и два сета – 6:3, 7:6 (7:4). Эти пары уже встречались в апреле этого года в первом раунде аналогичного турнира в Марокко, и тогда казахстанско-пакистанский дуэт взял верх тоже в двух сетах – 6:3, 6:4.

    В полуфинале, который пройдет 21 мая, Александр и Айсам встретятся с победителями матча Равен Клаасен (ЮАР)/Натаниель Лэммонс (США) – Максимо Гонсалес (Аргентина)/Марсело Мело (Бразилия).

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Франция Теннис
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