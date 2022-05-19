Казахстанский теннисист Александр Недовесов вышел в полуфинал турнира в Лионе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Александр Недовесов в дуэте с пакистанцем Айсамом Куреши в четвертьфинале турнира серии АТР 250 в Лионе сумел переиграть бельгийцев Сандера Жиля и Йорана Влигена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Для победы затрачено полтора часа игрового времени и два сета – 6:3, 7:6 (7:4). Эти пары уже встречались в апреле этого года в первом раунде аналогичного турнира в Марокко, и тогда казахстанско-пакистанский дуэт взял верх тоже в двух сетах – 6:3, 6:4.

В полуфинале, который пройдет 21 мая, Александр и Айсам встретятся с победителями матча Равен Клаасен (ЮАР)/Натаниель Лэммонс (США) – Максимо Гонсалес (Аргентина)/Марсело Мело (Бразилия).