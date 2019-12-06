Казахстанский технологический спутник год на орбите: полет нормальный

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Год назад, 3 декабря 2018 года c базы Ванденберг на ракетоносителе Falcon-9 компанией SpaceX был запущен казахстанский научно-технологический спутник, разработанный в ТОО «Ғалам», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спутник, получивший название KazSTSat, был создан и управляется казахстанскими специалистами. Первая в истории нашей страны группа инженеров-конструкторов космической техники отмечает: полет нормальный!

В эти знаменательные дни мы попросили ответить на вопросы главного конструктора проекта KazSTSat ТОО «Ғалам» Владимира Тена.

- В чем особенность казахстанского научно-технологического спутника?

- Помню, как год назад весь наш коллектив «Ғалама» с большим волнением наблюдал запуск с американского космодрома. И мы, работавшие в Гилфорде, и наши коллеги в Нур- Султане. И Вы знаете, из 64 спутников, также запущенных в составе кластера, наш спутник KazSTSat был первым аппаратом, с которым была установлена связь через несколько минут после отделения! Это был хороший знак, но впереди были тестовые испытания, начало работ. Все идет штатно.

Разработанная космическая платформа является инновационной: в классе микроспутниковых платформ она отличается небольшими габаритами, малым энергопотреблением, способна нести на себе оптические и другие полезные нагрузки массой до 50 кг. Помимо оптической камеры с разрешением 18 метров и полосой захвата 280 километров, спутник несет также приборы, созданные казахстанскими инженерами. Это оптическая полезная нагрузка BDL, работающая за дифракционным пределом (данная камера уже продемонстрировала свои возможности на орбите), бортовой компьютер OBC ARM, который может выступать как основной управляющий элемент космического аппарата, двухосный солнечный датчик, изготовленный ТОО «Ғалам», а также элемент системы отделения, распечатанный на 3D-принтере. Кроме того, был разработан полностью автоматизированный наземный комплекс управления с антенным сегментом для отправки команд на спутник.

- Думаю, сегодня уже можно назвать имена наших инженеров и поздравить их!

- С удовольствием. В первой команде казахстанских инженеров-конструкторов Ермек Адамбеков (механический дизайн), Айдос Калиев (механический пакет полезной нагрузки ТОО «Ғалам»), Сергей Прокудин (тепловой и радиационный анализ), Берик Кужамжаров (система управления движения и навигацией), Ирина Бабкина (программное обеспечение и управление космического аппарата), Ербол Сарсенбаев (программно-аппаратный комплекс Галам), Уалихан Исмаилов (система энергоснабжения), Адильжан Нуртазаев (механический анализ), Михаил Мурушкин (сборка, испытания и подготовка к запуску), Темирхан Алибай (подготовка к запуску), Арман Есенгалиев (Программное обеспечение наземного сегмента), Александр Бычков (электроника и радичастотный тракт), Берик Жумажанов (оптическая система), Арман Бекембаев (системное проектирование), Айгуль Анарбаева (архитектура наземного сегмента), Адиль Кадыр (менеджер программы), Андрей Швайдюк (проектный контроллер).

- И я добавлю имена главных лиц. Команда отлично справилась со своей задачей во главе с главным конструктором Владимиром Теном и руководителями проекта Сергеем Мурушкиным и Эрве Ламбертом.

- Как сейчас работает казахстанская космическая система научно-технологического назначения, каковы результаты, перспективы?

- Космическая система успешно прошла летные испытания и функционирует без замечаний, все технологические приборы зарекомендовали себя надежными для использования на следующих казахстанских миссиях.

Спутник является не только технологическим, но также позволяет делать снимки, востребованные на зарубежном и отечественном рынках. За первый год в целях калибровочных кампаний и испытаний цепи полезной нагрузки была произведена съемка более 7000 сцен основной оптической полезной нагрузкой, что соответствует суммарной площади более 77 миллионов квадратных километров, а также произведена съёмка более 1500 кадров технологической полезной нагрузкой BDL.

В данный момент заключен договор на распространение данных с КА с концерном Airbus Defence and Space, планируется использование снимков для программы космического мониторинга Казахстана. Все пока идет по плану.

- Спасибо за интервью, Владимир! Еще раз поздравляем наших космических инженеров с успехом. «Ғаламу» желаем новых проектов, спутников, которые планируется создавать уже на территории Казахстана в сборочно-испытательном комплексе космических аппаратов.