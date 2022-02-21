Казахстанский таеквондист выиграл «серебро» на Кубке Президента Албании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по таеквондо принимает участие в крупном турнире Кубок Президента, который в эти дни проходит в Тиране (Албания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Смайыл Дуйсебай в первый день отметился серебряной наградой. Он стал вторым в весовой категории до 87 килограммов.

Добавим, что турнир завершится 23 февраля.