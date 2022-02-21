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Казахстанский таеквондист выиграл «серебро» на Кубке Президента Албании
21 Февраля 2022 15:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по таеквондо принимает участие в крупном турнире Кубок Президента, который в эти дни проходит в Тиране (Албания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Смайыл Дуйсебай в первый день отметился серебряной наградой. Он стал вторым в весовой категории до 87 килограммов.
Добавим, что турнир завершится 23 февраля.
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