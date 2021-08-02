Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанский стрелок не прошел квалификацию в соревнованиях Олимпиады-2020

    2 Августа 2021, 11:35

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх-2020 в Токио прошла квалификация по стрельбе из винтовки в трех положениях с 50 метров у мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстан в соревнованиях представлял Юрий Юрков. По итогам отбора Юрков не сумел войти в восьмерку лучших, гарантирующих выход в финал, заняв 14-е место.

    Финалы в этой дисциплине пройдут сегодня и начнутся в 13:50 по времени Нур-Султана.

    Напомним, что ранее Юрий участвовал в квалификации в пулевой стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров и также не сумел пробиться в финал, став по итогам 36-м.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Олимпиада Япония
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии