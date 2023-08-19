Казахстанский стрелок Ислам Сатпаев завоевал лицензию на участие в Олимпиаде в Париже

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В столице Азербайджана Баку проходит 53-й лицензионный чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе, в котором принимает участие и сборная Казахстана. об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.



В финале упражнения «стрельба из пневматической винтовки с 10 м» среди мужчин наш соотечественник Ислам Сатпаев занял 4-е место, получив тем самым олимпийскую лицензию. Всего в упражнении разыгрывались 4 путевки на Олимпиаду в Париже.

Кроме того, стрелок из Алматы установил рекорд Казахстана, набрав в квалификации 632,7 очков. С успешным выступлением Ислама поздравил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов.

«Поздравляю Ислама Сатпаева и всю сборную команду Казахстана по стрельбе с завоеванием первой олимпийской лицензии! Уверен, это не последняя для наших спортсменов путевка на игры в Париже. В этом году наши стрелки показывают великолепные результаты на крупных международных первенствах. Например, сборная Казахстана по стендовой стрельбе стала лучшей в медальном зачете рейтингового Кубка мира в Алматы. Желаю всей остальной команде показать не менее высокий результат, чем сегодняшний», – заявил Асхат Оралов.

Лицензионный чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе продлится до 1 сентября. За медали борются более 1500 спортсменов из 100 стран мира. Казахстан не нем представляют 50 сильнейших стрелков.