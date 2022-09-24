Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Казахстанский стенд признан лучшим на фестивале национальных блюд в Ташкенте

    24 Сентября 2022, 19:33

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Фестиваль культурных традиций и национальных блюд с участием 30 аккредитованных в Узбекистане диппредставительств прошел в эти выходные в столичном парке имени Мирзо Улугбека, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Традиционный фестиваль, где в роли поваров и кулинаров выступают сотрудники посольств, всегда проходит в праздничной и оживленной обстановке. Мероприятие неизменно пользуется большим успехом у жителей и гостей Ташкента, которые в одном месте могут отведать сибирские пельмени, белорусские драники, индийский бирьяни, грузинский хачапури, казахский бешбармак, корейский кимчи, турецкий кебаб и многие другие экзотические блюда.

    Посольство Казахстана также приняло активное участие в фестивале.

    Казахстанские дипломаты рассказывали гостям о культуре и традициях нашей страны, делились рецептами национальной кухни.

    «Казахстанское посольство с энтузиазмом восприняло инициативу организаторов фестиваля. Готовили все сами, за что всем хочется выразить огромную признательность. Подготовили презентационный стенд с сувенирами, концертную программу, показ национальных костюмов, которые могли бы наиболее полно охарактеризовать и подчеркнуть достоинства нашей страны. Сегодня прекрасный повод познакомиться, прикоснуться к обычаям и традициям многих стран мира», - сказал временный поверенный в делах Посольства РК Жаслан Искаков.

    У импровизированного казахстанского павильона наблюдалось большое скопление гостей. Они с аппетитом пробовали бешбармак, баурсаки, чак-чак, жент, иримшик, курт, кумыс, а также проявили повышенный интерес к казахстанским сувенирам.

    «Я знаком с вашей страной, с вашей культурой, у меня много друзей в Казахстане. Я посещал Казахстан три раза, пробовал национальную кухню, и сегодня хочу вспомнить вкус бешбармака и кумыса», - поделился своими впечатлениями посол ОАЭ в Узбекистане Саид Матар Султан аль-Камзи.

    В завершение фестиваля прошло награждение участников. Посольство Казахстана стало победителем в номинации «Лучшее оформление презентационного стенда», за наиболее полное и колоритное отражение национальной специфики нашей страны.

    Фестиваль организован Бюро по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД Республики Узбекистан и носит благотворительный характер. Все средства, полученные от продаж национальных блюд, будут переданы в детские дома.



    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Общество Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Отказ от дресс-кода летом сэкономит до 7% энергопотребления – эксперты из Узбекистана
    Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    Новости партнеров