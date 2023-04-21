Казахстанский стартап-предприниматель вошел в клуб StartX при Стэнфордском университете

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский стартап-предприниматель впервые в истории вошел в престижный клуб StartX при Стэнфордском университете. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляю Doszhan Zhussupova и команду проекта Cerebra с очередным достижением! Наш, казахстанский стартап-предприниматель впервые в истории вошел в престижный клуб StartX при Stanford University. Это большое событие для казахстанской IT-индустрии. Факт того, что проект Cerebra приняли в StartX - это сигнал всему миру, что Казахстан начал создавать передовые DeepTech технологии. Это еще раз доказывает, что в то время, пока развиваются такие виды искусственного интеллекта, как ChatGPT, мы тоже не сидим сложа руки», - отметил министр.

По его словам, казахстанский проект Cerebra был разработан на базе искусственного интеллекта для качественной диагностики инсульта и снижения уровня смертности от данной патологии. Задачу по развитию взаимовыгодных отношений с такими авторитетными ассоциациями, как StartX, Глава государства поручил еще в сентябре в рамках визита в США.

StartX – это сообщество, в котором состоят более 1800 серийных предпринимателей, отраслевых экспертов, штатных профессоров Стэнфорда и которое содержит более 700 хорошо финансируемых стартапов на стадии роста. Общая оценка всех участников сообщества StartX достигает 26 млрд долларов.

Глава ведомства напомнил, что недавно Cerebra стал одним из победителей крупнейшего независимого конкурса стартап-экосистем Global Startup Awards.