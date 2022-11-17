Казахстанский спортсмен Жалгас Жумагулов проведет свой шестой бой в UFC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ночь с 19 на 20 ноября состоится шестой поединок казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова (14-7) в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он выступит на турнире UFC Fight Night 215 в Лас-Вегасе (США) и встретится с американским файтером Чарльзом Джонсоном (11-3). Посмотреть этот бой можно будет на официальном сайте UFC. Начало – примерно в 02:00 по астанинскому времени.

На данный момент Жалгас Жумагулов провел в UFC пять боев: один из них он выиграл, четыре – проиграл. В своем последнем поединке в июне 34-летний казахстанец дрался с американцем Джеффом Молиной (11-2) и уступил ему раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что UFC официально анонсировал бой Жалгаса Жумагулова.