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    Казахстанский спортсмен Жалгас Жумагулов проведет свой шестой бой в UFC

    17 Ноября 2022, 03:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ночь с 19 на 20 ноября состоится шестой поединок казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова (14-7) в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он выступит на турнире UFC Fight Night 215 в Лас-Вегасе (США) и встретится с американским файтером Чарльзом Джонсоном (11-3). Посмотреть этот бой можно будет на официальном сайте UFC. Начало – примерно в 02:00 по астанинскому времени.

    На данный момент Жалгас Жумагулов провел в UFC пять боев: один из них он выиграл, четыре – проиграл. В своем последнем поединке в июне 34-летний казахстанец дрался с американцем Джеффом Молиной (11-2) и уступил ему раздельным решением судей.

    Ранее сообщалось, что UFC официально анонсировал бой Жалгаса Жумагулова.
    Спорт США Боевые искусства
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