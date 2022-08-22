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    Казахстанский спортсмен стал 16-м по итогам шоссейной велогонки по дорогам Германии

    22 Августа 2022, 02:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялась однодневная шоссейная велогонка по дорогам Германии «БЕМЕР Сиклассикс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победителем гонки стал австриец Марко Халлер из команды «BORA-hansgrohe». Второй и третий результаты — у бельгийских гонщиков Ваута Ван Арта из «Jumbo-Visma» и Квинтена Херманса из «Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux».

    Кристиан Скарони финишировал 16-м, Антонио Нибали — 76-м, Дмитрий Груздев — 80-м, Леонардо Бассо — 82-м, Мануэле Боаро — 99-м, Давиде Мартинелли — 120-м, Евгений Гидич — 126-м.

    «БЕМЕР Сиклассикс»

    Гамбург — Гамбург. 204.7 километра

    1. Марко Халлер (Австрия, «BORA-hansgrohe») — 4:37:23;

    2. Ваут Ван Арт (Бельгия, «Jumbo-Visma»);

    3. Квинтен Херманс (Бельгия, «Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux»);

    16. Кристиан Скарони (Италия, «Астана») — +0:10;

    76. Антонио Нибали (Италия, «Астана») — +2:55;

    80. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана»);

    82. Леонардо Бассо (Италия, «Астана»);

    99. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») — +4:56;

    120. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +9:43;

    126. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +9:50.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Германия Велоспорт
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