Казахстанский спортсмен стал 16-м по итогам шоссейной велогонки по дорогам Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялась однодневная шоссейная велогонка по дорогам Германии «БЕМЕР Сиклассикс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победителем гонки стал австриец Марко Халлер из команды «BORA-hansgrohe». Второй и третий результаты — у бельгийских гонщиков Ваута Ван Арта из «Jumbo-Visma» и Квинтена Херманса из «Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux».

Кристиан Скарони финишировал 16-м, Антонио Нибали — 76-м, Дмитрий Груздев — 80-м, Леонардо Бассо — 82-м, Мануэле Боаро — 99-м, Давиде Мартинелли — 120-м, Евгений Гидич — 126-м.

«БЕМЕР Сиклассикс»

Гамбург — Гамбург. 204.7 километра

1. Марко Халлер (Австрия, «BORA-hansgrohe») — 4:37:23;

2. Ваут Ван Арт (Бельгия, «Jumbo-Visma»);

3. Квинтен Херманс (Бельгия, «Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux»);

16. Кристиан Скарони (Италия, «Астана») — +0:10;

76. Антонио Нибали (Италия, «Астана») — +2:55;

80. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана»);

82. Леонардо Бассо (Италия, «Астана»);

99. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») — +4:56;

120. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +9:43;

126. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +9:50.