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    Казахстанский спортсмен Александр Герлиц выиграл бронзу этапа Кубка мира по парабиатлону

    13 Декабря 2022, 21:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Финляндии на этапе Кубка мира казахстанец Александр Герлиц завоевал бронзовую медаль на дистанции 12,5 км по парабиатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

    Александр Герлиц прошел дистанцию за 43 минуты и 59 секунд. Победил канадец Арендз Марк преодолев дистанцию за 39 минут и 20 секунд, вторым стал украинец Грегори Вовчунский с результатом 41.22.

    Первый этап Кубка мира по паралыжным гонкам и парабиатлону проходит в городе Вуокатти (Финляндия) с 7 по 19 декабря 2022 года. Второй этап Кубка пройдет в США, а последний третьи этап пройдет в Японии.

    Фото: sports.kz
    Спорт Финляндия
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