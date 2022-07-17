Казахстанский скрипач победил на престижном международном конкурсе WorldVision

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский скрипач Руслан Талас-Турунтаев победил на престижном международном конкурсе WorldVision. Информация об этом опубликована на официальной странице WorldVision в Facebook. Своими впечатлениями музыкант поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».

- Руслан, поздравляем Вас с победой на конкурсе WorldVision! Скажите, что для Вас она значит?

- Спасибо! Этот конкурс очень много значит для меня, я очень рад этой победе.

- Уверен, читателям будет интересно узнать о Вашем обучении. Где Вы учились? Продолжаете ли Вы совершенствовать свое мастерство?

- 28 июня я получил диплом об окончании Московской государственной консерватории им. Чайковского. До этого еще 7 лет учился в Центральной музыкальной школе при МГК. Здесь хотел бы подчеркнуть вклад в мое развитие Ирины Васильевны Бочковой. Она обучала меня с 12 лет, но, к сожалению, в середине 3 курса она нас покинула. В 2021 году я поступил в Лозаннскую академию музыки, в Швейцарии. Там попал в класс легендарной скрипачки современности Жанин Янсен. Убежден, она станет одной из самых выдающихся скрипачек XXI века, хотя, по моему мнению, она уже таковой является, несмотря на относительно молодой возраст – ей 44 года. Я проучился у нее 1 год и почерпнул очень многое. Жанин очень помогала мне в подготовке к конкурсу WorldVision, болела за меня, всячески поддерживала меня. Сейчас я продолжаю свое обучение в академии в магистратуре, остался один год.

- Скрипка априори считается очень сложным инструментом. Почему выбрали именно ее? С какого времени играете на скрипке?

- Я полюбил скрипку с детства. Думаю, главная причина – это то, что мой отец - музыкант. Именно ему я обязан тем, что стал скрипачом. За это я благодарен своему отцу безмерно и буду благодарен всегда. Отец вырастил меня музыкантом, и благодаря ему я полюбил свой инструмент, его звуки. Я не выбирал его сам, но искренне полюбил этот инструмент. Я наслаждаюсь тем, что делаю. Это приносит мне радость, вдохновение, ощущение счастья.

- В Вашем фотоархиве есть снимок с юным Димашем Кудайбергеном. При каких обстоятельствах была сделана эта фотография?

- Это фото восьмилетней давности. В 2014 году мы встретились в Нур-Султане – и он, и я должны были выступать на правительственном концерте. Естественно, в индивидуальном порядке. При таких обстоятельствах и состоялось наше знакомство. Я приехал после юношеского конкурса Чайковского. Димаш к тому моменту уже был лауреатом республиканских и международных конкурсов. На следующий год он поедет в Витебск, где станет победителем конкурса «Славянский базар».

- Дружите ли Вы сейчас с Димашем или Ваши пути разошлись?

- Нет, мы не состоим в каких-то дружеских отношениях, тогда мы выступали вместе. Дело в том, что у нас немного разная среда обитания, в музыкальном смысле. Несмотря на то, что оба мы музыканты, Димаш – эстрадный музыкант, я классический. Поэтому мы немного разные. Но я уверен, что в будущем мы неоднократно будем в ним встречаться на одной площадке, возможно, даже будем вместе выступать. Тем более, мы оба казахи, представляем нашу родину – Казахстан на международной арене, и всегда стараемся показывать хорошие результаты. Уверен, мы будем контактировать, выступать, дружить.

- Взглядом эксперта: какова сейчас ситуация с обучением игре на скрипке и поиском молодых талантов? Поддерживает ли Министерство культуры и спорта это направление? Каким образом?

- Мне сложно дать полномасштабную оценку, поскольку я уже 12 лет обучаюсь в Москве и параллельно в Швейцарии, из-за чего бываю в Казахстане не так часто, как хотелось бы. В такие моменты, когда это удается, я слушаю наших скрипачей, пытаюсь оценить их уровень. Я считаю, было бы здорово, если бы Министерство культуры и спорта более внимательно бы поддерживало игру на скрипке, в частности, и музыкантов в целом, более активно занималось поиском молодых талантов и поддерживало бы их. Это очень важно, потому что при соответствующей поддержке новое поколение музыкантов внесло бы серьезный вклад в развитие культуры, чем мы. Следующее поколение должно быть развитее и образованнее, чем предыдущее. Тогда в нашей сфере будет действительно серьезный прогресс.

- Спасибо за беседу!