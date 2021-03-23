Казахстанский шпажист Руслан Курбанов завоевал лицензию на Олимпиаду в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский шпажист Руслан Курбанов завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Квоту спортсмен заработал через прямой отбор в мировом рейтинге Международной федерации фехтования (FIE).

Согласно правилам Международной федерации на Олимпиаду в Токио в каждой из дисциплин отбираются по 34 спортсмена. 24 спортсмена получают квалификацию, завоевав лицензии в командных соревнованиях.

По прямому отбору на Олимпийские игры квалифицируются шесть спортсменов с наивысшим рейтингом согласно следующему списку: два спортсмена из Европы, два - из Азии-Океании, один - из Америки и один из Африки, причем они должны быть из стран, не выступающих в данном виде оружия в командных соревнованиях. Для других НОКов, только спортсмены с наивысшим рейтингом по НОК, по зонам и по оружию, сохраняются.

На официальном сайте Федерации указаны шесть спортсменов, которые получат квоты согласно индивидуальному рейтингу FIE и вышеуказанным правилам отбора. Это Руслан Курбанов (Казахстан), проходящий по квоте Азии и Океании. Вместе с ним квоту Азии и Океании делит Масару Ямада из Японии. Из Европы квоты завоевали Гергели Сиклоси (Венгрия) и Бас Вервилен (Нидерланды). Квоту Америки завоевал Гаскон Рубен Лимардо из Венесуэлы. Африканскую квоту на данный момент держит Муссам Элькорд из Марокко. Отметим, что еще четыре спортсмена смогут завоевать лицензии на Игры по итогам континентальных квалификационных турниров (по 1 из каждой географической зоны).

Добавим, что на данный момент вместе с квалификацией Курбанова в активе #teamKZ 45 лицензий на Олимпийские игры в Токио.

Руслан Курбанов родился 17 сентября 1991 года в Усть-Каменогорске. Руслан является бронзовым призером чемпионата Азии по фехтованию, серебряный призером Универсиады 2013 года. Также он был многократным победителем этапов Кубка мира по фехтованию на шпаге. Первым тренером Курбанова является Александр Куимов.