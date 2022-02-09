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Казахстанский шорт-трекист вышел в финал Олимпиады в Пекине

9 Февраля 2022 18:57
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Казахстанский шорт-трекист вышел в финал Олимпиады в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский шорт-трекист Адиль Галиахметов успешно выступил в полуфинальном забеге на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Вместе с Галиахметовым в забеге приняли участие канадец Шарль Амлен, южнокореец Пак Янг Хёк, итальянец Юри Конфортола, китаец Жэнь Цзывэй, представляющий Венгрию Шаоан Лю и Фаррелл Триси из Великобритании. В итоге Адиль Галиахметов занял четвертое место, показав время 2:18.291 — с таким результатом он смог выйти в финал А, где будут разыграны медали. Финал А начнется в 19:20 по времени Нур-Султана.

Также на дистанции 1500 метров мужскую сборную Казахстана представлял Денис Никиша, однако он не смог выйти в полуфинал, совершив падение.



Фото: olympic.kz


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