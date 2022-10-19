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    Казахстанский проект позволит сократить время доставки грузов из Китая в Европу до 24 часов

    19 Октября 2022, 13:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие проекты намерен реализовать Казахстан для увеличения транзитных перевозок до 2025 года сообщил заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Касым Тлепов, выступая на круглом столе по глобальным инвестициям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, было отмечено, что планируется реализовать проект «Достык-Мойынты», который позволит увеличить объём транзитных перевозок между КНР и Европой - пропускная способность участка возрастет до 5 раз, а скорость перевозки до 1500 км/сутки с 800 км/сутки.

    Также планируется реализация проекта «Дарбаза – Мактаарал», который позволит сократить транзитное расстояние в Центральной Азии, Ирана и Персидского залива и разгрузить действующий пункт пропуска в Сарыагаше, который работает на пределе проектных мощностей – 27 млн тонн в год.

    «Еще будет реализован проект «Обводная ж/д линия станции Алматы», который позволит разгрузить Алматинский узел на 30%, сократив время доставки грузов из Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона в Центральную Азию, Персидский залив и Европу до 24 часов», - пояснил Касым Тлепов.

    Ранее сообщалось, что в столице проходит круглый стол по глобальным инвестициям (Kazakhstan Global Investment Roundtable, KGIR-2022). На мероприятие приглашены более 500 представителей ведущих международных компаний и отечественного бизнеса, инвесторов, авторитетных экспертов и лидеров мнения. С казахстанской стороны принимают участие главы отраслевых министерств, руководители квазигосударственных компаний, отечественного бизнеса.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Транспорт МИИР РК
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