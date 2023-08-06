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    Казахстанский пловец Адильбек Мусин завоевал бронзу на Универсиаде-2023

    6 Августа 2023, 17:11

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Адильбек Мусин завоевал «бронзу» на дистанции 100 метров баттерфляем на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском Чэнду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Адильбек Мусин проплыл дистанцию с результатом 52,03 секунды. Первое и второе места заняли пловцы из Польши.

    Всего в финале на дистанции 100 м баттерфляем в водном центре Dong’an Lake в Чэнду (провинция Сычуань, КНР) выступили 8 спортсменов.

    Напомним, что по итогам предварительных заплывов казахстанский пловец преодолел дистанцию 100 метров баттерфляем с результатом 52,34 секунды и пробился в финал.

    Ранее Адильбек Мусин на чемпионате мира по водным видам спорта в японском Фукуока в квалификационном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем установил рекорд Казахстана, проплыв с результатом 51,68 секунды.

    В активе сборной Казахстана – 20 медалей: две золотые, семь серебряных и 11 бронзовых. Лидером медального зачета является КНР (150 медалей: 82 золотых, 35 серебряных и 33 бронзовых). На втором месте – Япония (75: 19-25-31), на третьем – Южная Корея (50:17-15-18).

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Универсиада Плавание
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