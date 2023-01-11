Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На международном музыкальном конкурсе WAF Contest юные казахстанские певцы одержали две победы. Ержан Максим завоевал Гран-при, а Алтынай Тулеген стала обладательницей второго места, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Казахского Национального университета искусств, первый международный конкурс WAF CONTEST проходил в столице Македонии городе Скопье. Ержан Максим выиграл Гран-при. Также его наградили сертификатом признания ежегодного конкурса WAF AWARDS.

«На премию WAF AWARDS выбрали 12 детей-вокалистов со всего мира, которые добились больших успехов в сфере музыки, в том числе приглашение получил и я. 32 участника из 16 стран приняли участие в конкурсе, где соревновались вокалисты - гран-призеры международных конкурсов WAF. Поздравляю моего земляка Алтынай Тулеген с премией WAF AWARDS и со вторым местом в конкурсе. Свою победу я посвящаю своей Родине. Каждый раз горжусь, когда я представляю свою страну и выхожу на сцену с нашим красивым флагом», - написал Ержан Максим на своей странице в сети Instagram.

Фото: instagram.com/maksim_erjan



