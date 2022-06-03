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    Казахстанский паспорт можно оформить за 30 дней в Турции

    3 Июня 2022, 18:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 июня 2022 года на территории Турции стартовал «пилотный проект» по переводу в электронный формат государственной услуги «Прием документов и препровождение их на изготовление паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

    Проект реализуется министерствами иностранных и внутренних дел РК в рамках реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева и позволит казахстанским гражданам, обратившимся в загранучреждения Казахстана в гг. Анкара, Стамбул и Анталья, получить паспорт за 30 дней, вместо 80 дней.

    Система электронного документирования успешно действует в загранучреждениях Казахстана в Германии (гг. Берлин, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Ганновер), Республике Корея (г. Сеул), ОАЭ (гг. Абу-Даби, Дубай), России (г. Москва), США (гг. Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско), Узбекистане (г. Ташкент) и Японии (г. Токио).


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Турция Цифровой Казахстан Послание Президента РК-2022
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