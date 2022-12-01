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    Казахстанский парапловец завоевал «серебро» на открытом турнире в Каире

    1 Декабря 2022, 18:36

    КАИР. КАЗИНФОРМ - Парапловец из Казахстана Роман Агалаков завоевал «серебро» в заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем на открытом турнире в Каире. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с огарниченными физическими возможностями.

    Агалаков финишировал с результатом 1:02,46 секунды, уступив спортсмену из Японии. Третье место досталось спортсмену из Узбекистана.

    С 22 по 30 ноября в Каире прошел открытый международный турнир по параплаванию. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Казахстана, Японии, Ирака, Узбекистана, Марокко, Индии и 35 спортивных клубов Египта.

    Фото: csp-parasport.kz
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