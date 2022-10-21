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    Казахстанский «Панда» прошел взвешивание перед боем в США

    21 Октября 2022, 08:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер первого тяжелого веса Серик Мусадилов (13-0, 11 КО) по прозвищу «Панда» утром 22 октября проведет бой в Орландо, штат Флорида, США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником отечественного спортсмена станет мексиканец Хавьер Гомес Руэда (21-17, 15 КО). Накануне боя оппоненты прошли обязательную процедуру взвешивания, на которой успешно уложились в лимит дивизиона (90,7 кг). Фото с церемонии Серик выложил в своем Instagram , поделившись настроем: «Вес сделан, к бою готов», - написал он.

    Серик Мусадилов в последний раз выходил на ринг в прошлом месяце — 8 сентября нокаутировал во втором раунде колумбийца Мануэля Банкеса (8-9-2, 5 КО) у него на родине.


    Фото: instagram.com/serikmussadilov

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт США Бокс
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